リニューアルが進むJR新潟駅。駅前では「万代広場」の整備工事が進められていますが、4月1日から、万代口正面で一部施設の供用が開始されます。 ◆ペデストリアンデッキ、多目的トイレなど4月1日供用開始 4月1日に供用開始となるのは、万代広場に新設される多目的トイレと、ペデストリアンデッキなどです。新たな交番と隣合わせとなるのがトイレです。男女別個室のほか、バリアフリー、多目的個室からなる公共ト