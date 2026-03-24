スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年3月25日から、春シーズン第2弾のストロベリービバレッジ3種を販売します。2つのフラペチーノは先行販売を実施軽やかな春の気分を盛り上げてくれる、甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいの3つのビバレッジが登場します。ストロベリーシュークリームのような満足感のある1杯や、定番商品の「ストロベリー フラペチーノ」、すっきり飲めるティービバレッジまで、その日の気分に合わせて