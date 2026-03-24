大田区総合体育館（東京都大田区）にて同30日と31日の2日間行われる、「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS」に、元NBAプレーヤーのラマーカス・オルドリッジが来日する。 高校バスケアジア太平洋のナンバーワンを決める大会の日本国内予選となるこの大会。男女それぞれ4校が出場し、優勝校にシンガポールで行われる「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が与えられる。