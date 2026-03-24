◆■「蝶のように舞い、蜂のように刺す」 3月22日、「EASL FINALS MACAU 2026」3位決定戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが77－76でアルバルク東京に勝利した。琉球の桶谷大ヘッドコーチは「決勝に行って負けるチームがあったりする中で、3位決定戦とはいえども大会の最後に勝てたというのは、本当に大きいと思います。これがシーズンにつながっていけたら」と、3位という結果を前向きに受け