２４日の債券市場で、先物中心限月６月限は３営業日ぶりに反発。２３日の原油先物相場が下落したことでインフレ懸念が和らぐなか、朝方には一時１３１円１２銭まで上伸した。 トランプ米大統領は２３日、自身のＳＮＳに「現在進行中の協議が成功することを条件に、イランの発電所とエネルギーインフラに対するあらゆる攻撃を５日間延期するよう国防総省に指示した」と投稿。これを受けて同日のニューヨー