大栄環境がこの日の取引終了後に、来期２７年３月期の連結業績予想を発表。売上高９３９億円（２６年３月期予想比１１．９％増）、営業利益２４３億円（同１１．５％増）、純利益１５０億円（同４．２％増）を見込むとした。 今期から御坊リサイクルセンターの管理型最終処分場が供用開始したことや連結子会社のＤＩＮＳ関西のプラスチック高度選別施設が全面稼働予定であることに加えて、２５年１１月に連結子会社化