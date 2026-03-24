（台北中央社）台北市の国立故宮博物院北部院区で20日から特別展「神獣再び―文物に見える不思議な生き物たち」（神獣再現-文物中的奇幻生物）が行われている。博物院の収蔵品や廟（びょう）から借り受けた古物などを通じ、さまざまな地域、時代の文物に隠された神獣を紹介する。博物院の蕭宗煌（しょうそうこう）院長は23日に開かれた記者会見で、人類は古来から未知の宇宙や大自然に畏敬の念を抱いており、神獣は動物に対するさ