（台南中央社）地下化工事が進む南部・台南市の台南駅で、将来的に保存される地上駅の範囲が昨年末に拡大された。台南市政府文化局は、長い歴史のある駅の風貌を残し、鉄道の記憶を世代を超えて共有できる文化資産にしたいとの意向を示している。台南駅は日本統治時代の1900（明治33）年に開業。36（昭和11）年に現在の地上駅舎が完成した。地下化後の地上駅を巡っては当初、駅舎や1番ホームなど、国定古跡に登録されている部分が