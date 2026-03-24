十勝総合振興局、日高振興局、十勝・日高山脈観光連携協議会は「日高山脈マップ」を作成、配布を開始した。 2024年6月に国立公園に指定された「日高山脈襟裳十勝国立公園」の理解促進を目的として作成されたマップ。 十勝平野を含めた日高山脈の広がりや地形の特徴を紹介する鳥瞰図のほか、十勝および日高管内それぞれから眺める「ビュースポット」が掲載されている。風景撮影におけるロケーション探しの参考