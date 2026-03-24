きょう午後、山形県東根市の山で「煙が上がっている」と通報があり、消防が現在消火活動に当たっています。 【画像】山から煙が立ちのぼる 消防によりますと、きょう午後１時半すぎ、東根市の山形空港北東の山で、付近で作業をしていた男性が煙と炎が上がっているのをみつけ、「煙が上がっている」などと１１９番通報しました。 現在、消防と警察が現場に向かい、さらに宮城と岩手の消防防災ヘリが出て状況の把握と消火活動が続