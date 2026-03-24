Edifier Japanは、幅133mmのコンパクトな筐体に100Wの高出力を凝縮したデスクトップスピーカー「M90」を発売している。小型ながら迫力あるサウンドと多彩な接続方式を備え、新生活シーズンに向けて注目を集める1台だ。価格は4万6980円。なお、公式オンラインストアで新発売・新生活応援キャンペーンを実施しており、4月6日まで3万7584円で販売している。●原音に忠実なリスニング体験M90は、4インチのロングストロークアルミミ