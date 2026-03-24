日本ガイシ [東証Ｐ] が3月24日大引け後(15:40)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の76円→80円(前期は60円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様の利益を重視し、持続的な企業価値の向上と利益還元を、経営の最重要政策の一つとして位置づけております。配当金につきましては、事業リスクの変化に応じた純資産管理に加え、３年程度の期間業績（ ROE