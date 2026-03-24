24日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1200円高の5万2240円で取引を終えた。出来高は5万9210枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては12.28円安。 株探ニュース