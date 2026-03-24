24日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比102ポイント高の3546ポイントで取引を終えた。出来高は8万6625枚だった。この日のTOPIXの現物終値3559.67ポイントに対しては13.67ポイント安。 株探ニュース