24日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前日清算値比21ポイント高の699ポイントで取引を終えた。出来高は9619枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値724.55ポイントに対しては25.55ポイント安。 株探ニュース