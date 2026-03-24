24日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比3ポイント安の1908.5ポイントで取引を終えた。出来高は201枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1912.16ポイントに対しては3.66ポイント安。 株探ニュース