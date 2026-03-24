イオン九州 [東証Ｓ] が3月24日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の101億円→115億円(前の期は110億円)に13.9％上方修正し、一転して4.3％増益を見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の49.2億円→63.2億円(前年同期は80.6億円)に28.4％増額し、減益率が38.9％