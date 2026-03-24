AKB48が4月3〜5日まで、東京・国立代々木競技場第一体育館で春コンサート2026を開催する。3日間4公演にわたり、グループの“節目”と“新章”が交差する注目イベントとなる。初日最大の焦点は、3代目総監督・向井地美音の卒業コンサート。「私の夢は、AKB48」と題し、約13年の活動の集大成を迎える。さらに高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみによるノースリーブスの出演も決定。向井地と同じ事務所の先輩メンバーが、卒業という