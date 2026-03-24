現役引退する柔道の出口クリスタ選手と出口ケリー選手の姉妹に同じ所属のアスリートらがコメントでねぎらいました。24日に行われた現役引退会見。日本生命に共に所属する出口姉妹。パリ五輪ではカナダ人の父の母国代表でそろって出場。姉のクリスタ選手は女子57キロ級で金メダルを獲得しました。そんな二人に同じく日本生命所属の陸上の桐生祥秀選手と卓球の早田ひな選手がビデオメッセージを送りました。桐生選手は「出口クリスタ