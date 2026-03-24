2020年の熊本豪雨で被災し、部分運休が続いている第三セクターの「くま川鉄道」が、9月20日に全線で運行を再開すると発表しました。くま川鉄道は、2020年7月の熊本豪雨で大きな被害を受け、現在も人吉温泉駅と錦町の肥後西村駅の間をバスで代替運行しています。23日に行われた「くま川鉄道再生協議会」で、一連の復旧工事が7月中に完了し、試運転などを経た上で、9月20日に運行を再開することが報告されました。また、相良村