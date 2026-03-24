俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：154月24日スタート）に、俳優の庄司浩平が出演することが発表された。【写真】「あかん」「似合いすぎる」爽やかな黒髪＆短髪でファンミーティングに登場した庄司浩平国内累計１億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望