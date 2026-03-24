天草市は23日、渇水対策会議を開き、市民への節水の呼びかけを解除することを決めました。天草市では、去年10月から雨が少なく、2月24日には本渡地区のダムの貯水率が33.4％にまで下がりました。そのため去年12月以降、市民に節水を呼びかけていました。23日の会議では、本渡地区のダムの貯水率が66.5％に回復したことや、向こう1か月の降水量が平年並みと予想されていることが報告されました。これを受け天草市は、給水に影響がな