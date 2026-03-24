元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希がブログを更新。ルイ・ヴィトンのペンケースをなくしたことを明かし、ブログを通じて、見つけたら「教えてください」と呼びかけた。エルメス爆買いなどで知られる川崎。２３日、「前もなくしたこの写真のお気に入りペンケースが、、、また見つからない去年は、落として出てきたんだけど必ずカバンに入れてるのに急になくなってて今回はどこにあるのかわからないの悲しすぎる…」と紛失を説