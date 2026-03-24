政府は、イラン情勢を受けて国内のエネルギー確保などについての関係閣僚による初会合を開きました。高市首相：（国内の）経済活動への影響、最小限に抑えるべく全力で対応してまいります。高市首相は、初会合に出席した関係閣僚に対して、「緊張感とスピード感を持って対応にあたるよう」求めました。そのうえで高市首相は、26日から「石油の国家備蓄の放出」を開始すると表明したほか、石油製品でプラスチックの原料となる「ナフ