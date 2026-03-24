労働人口減少や作業員の安全性確保で活用探るＪＲ西日本のグループ会社「ジェイアール西日本商事」（大阪府吹田市）は２３日、ホテルグランヴィア広島サウスゲート（広島市南区）で、高層階の客室の窓をドローンで清掃する実証実験を行った。同社は、労働人口の減少や作業員の安全性確保などの観点からドローン活用の可能性を探っている。（小山舞）高圧洗浄ノズルを搭載したドローン（長さ９８センチ、幅７６センチ、高さ４８