平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は、24日に前検日作業が行われた。3節前の鳴門一般戦でデビュー初優勝を飾るなど近況好リズムの宮脇遼太（26＝福岡）が、主力勢にとって脅威の存在となりそうだ。現在はA2級だが、4月末で審査期間が締め切られる来期勝率は6.64としっかりA1級ペースを刻んでいる。コンビを組む54号機は中堅クラスの実績だが、特訓後は「ペラを叩いていった特訓でも