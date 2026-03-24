アジア・サッカー連盟（AFC）は24日、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で延期されていたACLE西地区の決勝トーナメント1回戦をホームアンドアウェーから一発勝負の形式に変え、4月13日と14日にサウジアラビアのジッダで集中開催すると発表した。町田、神戸など東地区のチームが加わる準々決勝以降は同地で16〜25日に行われる。