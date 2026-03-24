アメリカ・ハワイ州で、過去20年で最大規模の洪水が発生した。ホノルル市の危機管理当局は、オアフ島北部にあるダムが決壊する恐れがあるとして、下流の住民に避難命令を出した。街が水没…過去20年で最大規模の洪水アメリカ・ハワイ州でカメラが捉えたのは、勢いよく流れ落ちる茶色い水。豪雨の影響で水位が上昇したダムだ。20日、ハワイ州では過去20年で最大規模の洪水に見舞われ、周辺地域一帯が水没する事態になった。ホノルル