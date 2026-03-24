サンパウロ公演でパフォーマンスをみせる男性アイドルグループ「BTS」＝2015年、ブラジル/Mauricio Santana/Getty Images（CNN）中南米ほどKポップ熱に浮かされている場所は、世界にほとんどない。韓国を代表する男性アイドルグループ「BTS」が4年近い活動休止を経て開催するワールドツアーも、中南米で数回の公演が組まれ、現地では復活への期待が高まっている。BTSの活動休止期間中も世界中で韓流ブームは続いていた。熱烈なファ