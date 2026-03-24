お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が24日、フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では大阪市内に現れ、大阪市都島区に“滞在”するシカの状況を生中継した。大阪市は安全に放せる場所のめどがたたず、現状では捕獲できない状態で、捕獲した場合は、原則有害鳥獣として駆除対象となる。避けるには安全に野生へ返せる場所が必要とり、大阪市は奈良県と協議している。現在