現地時間3月19日からの日米首脳会談で、少なくとも当面の間、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣回避を成し遂げたとみられる高市首相だが、ほぼその “見返り” として、1兆円規模の対米投資を追加発表した。ある政府関係者は「最悪は回避した」と胸をなでおろすが、背景には、“トランプ懐柔策” があったという。トランプ大統領は17日、対イラン軍事作戦に関連し、日本や韓国、イギリスなどの支援は、「もはや必要ない」と表明し