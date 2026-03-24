石川県立美術館の国宝「色絵雉香炉」の展示室が24日にリニューアルオープンし、早速多くの来館者が訪れました。野々村仁清作、国宝「色絵雉香炉」と、対をなす重要文化財「色絵雌雉香炉」。常設展示してきたケースの老朽化に伴い、展示室を全面リニューアルし、24日オープンしました。新たな展示ケースは、透明度が高く映り込みの少ないガラスを使用し、作品の質感をリアルに際立たせる環境を