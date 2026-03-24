フィギュアスケートの世界選手権（２４日開幕、チェコ・プラハ）を前に、英公共放送局「ＢＢＣ」が男女シングルの展望を報じた。先月のミラノ・コルティナ五輪で女子はアリサ・リュウ（米国）が金メダルを獲得。しかし、今大会は出場しないことから「五輪と同様にメダルを巡って米国と日本が激しい争いを繰り広げるだろうが、リュウが欠場したので状況は再び日本有利に傾いた」と指摘した。女子の日本勢はミラノ・コルティナ