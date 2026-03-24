世界の歌姫テイラー・スウィフトの婚約者で、ＮＦＬスーパースターのトラヴィス・ケルシーが現役続行を正式に発表。カンザスシティ・チーフスで１４回目のシーズンを迎えることになった。米誌ピープルが２３日、報じた。ケルシーは昨季限りの引退がうわさされていたが２３日、チーフスと１年１２００万ドル（約１９億円）の新契約を結んだ。１４シーズン目の現役継続を決定した後、ＳＮＳでファンに向けてビデオメッセージを公