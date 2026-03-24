記事ポイント測定のばらつきを大幅に低減した第2世代のUCI硬さ計2026年3月25日より販売開始20〜2,000HVの広い測定範囲でアルミから超硬合金まで対応 ダコタ・ジャパンから、第2世代のUCI硬さ計「Lab UCI Pro」が登場します。独自技術により測定値のばらつきを大幅に抑え、誰でも安定した高精度な硬さ測定を実現する1台です。 ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」 販売開始：2026年3月25日重量：約160g硬さ測定範