記事ポイントCES2027の日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集4月13日よりオンライン説明会を無料で開催2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多37社が出展 世界最大級のテック系展示会「CES」に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」の出展社募集説明会が開催されます。企画・運営・施工を行うクリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所との共催で実施するオンライン説明会を紹介していきます。 ク