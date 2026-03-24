2026年3月、香港税関当局は、日本向けの貨物から約47億円相当の金と銀の地金を押収したと発表した。発見したのは約160kgの金と約280kgの銀。家庭用の洗浄機をX線検査したところ、底の金属片の中に金と銀のプレートが仕込まれていたという。香港での貴金属の摘発金額としては過去最大だった。近年、日本への金の密輸事件が後を絶たない。「2023年から、金の密輸の摘発件数が増加しています。2025年の金の輸入量は10tと前年並みでし