記事ポイントつるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日(木)にオープン2026年4月5日(日)までオープン記念セールを実施4日間限定でdポイント10倍＆先着ボールプレゼントも つるやゴルフの新店舗「つるやゴルフ覚王山店」が、2026年3月26日(木)にオープンします。最新ギアからウエア、シューズまで幅広く取り揃え、ゴルフ工房・試打室・測定器も完備した地域最大級の店舗です。オープンを記念した大特価セールやdポイント10倍キャン