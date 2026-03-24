ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」では、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」がスタート！記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のキャラクターカラーであ