黒猫がニヤリとしたら、牙がむき出しになって驚くほど悪い顔をしていたそうで...？思わず笑ってしまう表情が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4万回表示を突破し、「目を細めてニヤケ顔」「なかなか悪いこと考えてる顔」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：黒猫が牙をむき出しにした瞬間を捉えたら…とんでもなく悪そうな『表情』】 牙をむき出しにした怖い顔 Xアカウント「黒