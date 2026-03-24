21万回表示され1.7万「いいね」を獲得しているのは、耳が聴こえないという白猫の姿。白猫を見つけた投稿主さんの行動には、「心から感謝です」「本当に良かったです」「家族になってくれてありがとう」などたくさんのコメントが寄せられています。 【写真：真夏に捨てられていた『耳が聴こえない白猫』→保護されると…幸せいっぱいな『現在の様子』に感動】 危険を乗り切った白猫 Threadsアカウント「江草雨衣」さんが投稿した