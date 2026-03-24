記事ポイント人気にんにくペーストが名前もデザインも一新してリニューアル参考小売価格378円（税込）で2026年4月より発売賞味期限を300日から365日に延長し、家庭でのストックにも便利 会津天宝醸造から、人気のにんにくペーストがリニューアルして登場。「翌日ニオわない魔法のにんにく」として、ネーミングもパッケージも大きく生まれ変わりました。 会津天宝醸造「翌日ニオわない魔法のにんにく」 商