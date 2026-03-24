1.キャリーケースに入れて固定する 猫は必ずキャリーケースに入れて固定します。猫が車内を自由に歩き回っていると、運転の妨げになり、事故を引き起こす恐れがあるからです。固定するのは助手席の足元、あるいは座席に置いてシートベルトで固定します。 キャリーケースは、日頃から慣らしておくと、いざ移動が必要になったときにスムーズに入ってくれるでしょう。キャ