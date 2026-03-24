冬に比べて薄着になる春の装いは、トップスの選択肢を広く持っておくのがおしゃれを楽しむポイントになりそう。そこで今回、編集部は【しまむら】でマニアが複数枚GETしたトップスに注目しました。発色豊かなカーディガンに、ドット柄やシャギーの質感が目を引くシアートップスなど、春コーデの顔として活躍が見込めるアイテムがずらり。気になるアイテムは揃えてみて！ 3色買いも納得の上品Vネックカ