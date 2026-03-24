狂言師・野村萬斎を父に持つTBSの野村彩也子アナウンサー(28)が24日までに自身のインスタグラムを更新。豪快にお菓子を楽しむ姿を公開した。 【写真】大人気のお菓子だけど…お口がエラいことに 「Spring Jacket...今年もたくさんジャケットコーデ楽しむぞ～」とつづり、ベージュとピンクの2タイプのジャケットコーデを披露。続けて、「#ドバイチョコ餅」と添え、流行のお菓子を手に笑顔の“