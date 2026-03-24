2月7日に新設リステッドのアブダビゴールドカップを制したシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）は、香港チャンピオンズマイル（4月26日、シャティン芝1600メートル）の招待を受諾したことが分かった。24日、キャロットクラブが発表。