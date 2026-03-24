元AAAの伊藤千晃（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。伊藤は「息子が空手の大会で、個人組手初優勝」とつづり、賞状とメダルを手にする息子との道着姿の2ショとを投稿。「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別」と続け「よく頑張ったねおめでとう」と褒めた。さらに「ちなみにその影響で、私も空手を始めて気づけば黄色帯に笑」と明かした。伊藤は