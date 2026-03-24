お笑いタレント・なるみ（53）が23日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。漫才コンビ時代のエピソードを披露した。同番組で、「ナインティナイン」岡村隆史は「なるみさんが、しずかさんとの“思い出の場所”って言われたら、どこか行けたりします？」と質問。なるみが元相方・しずかと組んでいたコンビ「トゥナイト」時代に触れた。なるみは「どこかな〜」と迷いつつ、「私でも、学生の時か