記事ポイント世界中の珍しいお酒を一堂に集めた日本初のアルコールフェスがお台場で開催2026年11月20日から23日の4日間、お台場セントラル広場にて実施各国の食文化が育てたお酒とフードペアリングを楽しめるイベント ACCEL LINKが、世界各国の珍しいお酒を集めたイベント「世界のお酒フェス」の開催を発表しました。ビールやワイン、ウイスキーだけではない各国独自のお酒の魅力を、飲みやすいアレンジやフードペアリングと