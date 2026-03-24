パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。福島県いわき市教育委員会が、市立中5校で卒業を祝う給食として赤飯を用意していたところ、3月11日の東日本大震災の発生日と重なったため、直前で提供を取りやめ、約2100食を廃棄した件で私見をつづった。鎧塚氏は「3月11日に福島県内の学校で卒業祝いの赤飯が提供されることに対し、様々な受け止め方がある事は理解できます。日付が一日異なれば問題となら